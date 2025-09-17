الرافدين يطلق الدفعة الخامسة عشرة من مبادرة الريادة والتميز

وذكر بيان للمصرف، انه يعلن "اطلاق الدفعة الخامسة عشرة من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ إجمالي قدره (١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار دينار عراقي".وبين، أن "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن ، مؤكداً أن عدد القيود الممولة بلغ ٢١٠٩ قيداً و القيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت ٢٧،٩٤١،٠٠٠،٠٠٠ مليار دينار عراقي ، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء ".