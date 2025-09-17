الصفحة الرئيسية
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
سائق يقتحم بوابة لمبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540970-638937159278195992.jpg
رسالة الى رئيس القضاء ووزير الداخلية: نناشدكم بالتدخل وإنقاذ أهالي بغداد من هذه العصابات
محليات
السومرية نيوز – محلي
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لامرأة قالوا عنها انها تقيم دعاوى كيدية بهدف الابتزاز.
2025-09-17 | 10:24
2025-09-17T10:24:20+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/fbudlsl3cehqwe8wzc18g?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d540970%26topic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=80c6bb4e-98e1-45f1-a588-5a81c808355c&InitAdsBeforePlayer=1
رسالة الى رئيس القضاء ووزير الداخلية: نناشدكم بالتدخل وإنقاذ أهالي بغداد من هذه العصابات
984 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لامرأة قالوا عنها انها تقيم دعاوى كيدية بهدف الابتزاز.
وذكر ناشطون في رسالتهم الى
رئيس مجلس القضاء الأعلى
فائق زيدان
ووزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
وتابعتها
السومرية نيوز
، "نود لفت انتباهكم إلى ظاهرة خطيرة تنتشر في الآونة الأخيرة، تتمثل بابتزاز المواطنين عبر إقامة دعاوى كيدية ضدهم أو ضد أبنائهم الأحداث"، مبينين ان "إحدى هذه العصابات متواجدة حالياً في منطقة السيدية، وتخيّر الضحايا بين دفع مبالغ مالية (الدية أو الخاوة) أو مواجهة دعاوى قضائية ملفقة تتضمن اتهامات مخزية، مثل التحرش الجنسي أو هتك العرض".
وتابعوا "الأخطر من ذلك أن هذه العصابات تمتلك شهوداً جاهزين للشهادة زوراً، ما يسهّل عليها تكرار رفع الدعاوى بأسماء مختلفة ضد نفس المتهم وبنفس القضية، مما يضاعف معاناة الضحية ويزيد الضغط عليه"، موضحين ان "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بعض القائمين على هذه الممارسات يرتبطون ببيوت دعارة وراقصات في ملاهي
أربيل
، ويحظون بدعم أشخاص يدّعون المشيخة وهم لا يعرفون منها إلا ارتداء الزي العربي".
وأكدوا ان "طول إجراءات المحاكم وكثرة المراجعات تفتح المجال أمام هذه العصابات للابتزاز، في حين يضطر المواطن للانشغال عن كسب لقمة عيشه"، لافتين الى ان "بعض المحامين يطلبون مبالغ طائلة دون جدوى، بل يتواطأ بعضهم أحياناً مع المشتكين، إلى جانب ما يحصل داخل بعض مراكز الشرطة وكثرة الدعاوى فيها، مما يجعل الحمل أثقل على الضحية والازدحامات".
وطالبوا القضاء والداخلية بـ"التدخل العاجل والتحقيق في هذه الظاهرة، وملاحقة المبتزين والشهود
الزور
، ومحاسبة كل من يتورط في هذه الأعمال، حمايةً لأمن المجتمع وكرامة المواطنين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
Softimpact
