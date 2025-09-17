العالم مع ظاهرة فلكية نادرة.. هل تشاهد في العراق؟

ووفقا لوسائل إعلامية فأن "الجمعة المقبلة سيشهد العالم حدثا سماويا نادرا، حيث سيختفي كوكب الزهرة خلف القمر فيما يعرف باسم احتجاب القمر للزهرة (احتجاب كوكب الزهرة)".وأضافت ان "هذه الظاهرة الفلكية المثيرة تُعتبر من أجمل المشاهد التي يمكن متابعتها بالتلسكوبات"، لافتة الى ان "الاحتجاب سيحدث نهارا ما بين الساعة الثالثة إلى العصر الخامس بتوقيت المنطقة، وهو ما يجعل رصده بالعين المجردة شديدًا بسبب إضاءة السماء".وأكدت ان "كوكب الزهرة سيبقى شديد السطوع بقدر ظاهري -3.8، مما يتيح بسهولة استخدام التلسكوبات أو المناظير بشكل صحيح نحو القمر"، موضحا انه "رغم أن العين البشرية لن تبدأ من ملاحظة الأحداث بشكل مباشر، إلا أن الرصد عبر التلسكوب يوفر فرصة رائعة للعمل الفوري لاختفاء الزهرة خلف القمر، ثم ظهوره مجددًا، وهو مشهد لا يتكرر كثيرًا ويعد تجربة فريدة لهواة الفلك".