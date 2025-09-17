مجلس الخدمة يعلن إغلاق منظومة توليد الرمز الوظيفي

وذكر بيان للمجلس، انه "تم اغلاق منظومة توليد الوظيفي (Codes) مساء يوم امس الموافق ١٦ ايلول ٢٠٢٥، وتمت مطابقة معلومات المتقدمين مع منظومة في . واستلام وجبات اسماء المتقدمين الذين ظهرت لديهم قيود وظيفية من ، وسيتم نشرها تباعا".واضاف البيان: "ليتم ارسال الرمز الوظيفي لكل من لا يملك قيد وظيفي عبر ايميل المتقدم او رقم هاتفه المثبت في استمارة التقديم الالكترونية".