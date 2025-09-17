اعتقال 70 متهماً بينهم أجانب وضبط اسلحة واعتدة خلال حملات تفتيش ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "بهدف مداهمة اوكار السلاح غير المرخص وملاحقة المجرمين والمطلوبين قضائياً، تواصل عملياتها الامنية وتعلن حصيلة ممارسات تطويق وتفتيش مناطق (ابودشير، حي البتول، شهداء ، الامين، جرف النداف، الحبيبية، كم الارمن، الشعلة، المواصلات، ، ، المگيطيمات، شاخه١/المحمودية، عمشة_بستان حسيبه/الطارمية)".وأشارت الى انه "يأتي ذلك من خلال تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة، السابعة عشر، والاولى والثانية والخامسة شرطة اتحادية ولواء المغاوير قيادتنا وقيادتي شرطة بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، وبإشراف مباشر من القادة والآمرين".ولفتت الى ان "العمليات نتج عنها اعتقال (70) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم مطلوبين بقضايا (السرقة، التهديد، حيازة السلاح الغير مرخص) و(56) اجانب مخالفين لشروط وضوابط الاقامة والجنسية"، مبينة أنه "تم ضبط اعداد من الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة، وتم تسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".