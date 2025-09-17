أهالي منطقة "المريزات" ببغداد يناشدون السوداني: مستثمر الجزيرة اجلسنا بالشوارع

ويواجه أهالي منطقة "المريزات" الواقعة على إمتداد الجزيرة السياحية في معركة غير متكافئة للحفاظ على أرضهم التي ورثوها منذ مئات السنين بين سندات رسمية تثبت الملكية وضغوط وتهديدات من مستثمر يسعى للاستيلاء عليها بالقوة.ونقل مراسل شهادات تفيد بأن "سكان المنطقة يتعرضون الى الضرب والاعتقال إزاء شكاواهم من محاولات الاستيلاء على منازلهم لضمها الى مشروع المستثمر للجزيرة".وطالبوا "بالتدخل لحسم النزاع ووقف التجاوزات".ولوح أهالي المنطقة بسندات الملكية التي تثبت تملكهم للمنازل التي يحاول مستثمر الجزيرة الاستيلاء عليها بحسب وصفهم.