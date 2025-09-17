بالصورة.. موجة خريفية تدخل العراق

– محلي

نشر المتنبئ الجوي ، اليوم الأربعاء، خريطة دخول الكتلة الهوائية الخريفية للعراق.

ووفقا للمتنبئ الجوي ان "الكتلة الهوائية الخريفية المعتدلة دخلت الأجواء العراقية وستتعمق مساء وليلة يوم غد الخميس الـ18 من أيلول الحالي".

