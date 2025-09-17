العمليات المشتركة: لا قطوعات او حظر للتجوال خلال الانتخابات

وقال نائب ، الفريق أول الركن، رئيس للانتخابات، ، في تصريح تابعته ، ان " لتامين الانتخابات عملها ميداني وهناك تنسيق عالي مع مفوضية الانتخابات".وأضاف "نعمل بشكل ميداني ومستمر مع المحافظات"، لافتا الى "اننا نعمل على تهيئة أجواء ومناخ ملائم للعملية الانتخابية".وذكر ان "الانتخابات لن تشهد اية قطوعات او حصول حظر تجوال"، موضحا ان "العمل مستمر لتامين الانتخابات".