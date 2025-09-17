قرار حكومي يخص تسجيل المركبات التي تعمل بالغاز

وقالت الوزارة في بيان، "حصلت موافقة ، بناءً على ما عرضه مدير المرور العام، على تسجيل المركبات التي تعمل بمنظومة الغاز".وأضاف البيان "إذ ذلك، فإنها تُهيب بأصحاب هذه المركبات المباشرة بالحجز الإلكتروني عبر المنصة المخصصة، تمهيدًا لمراجعة مواقع التسجيل والبدء بالإجراءات الرسمية للتسجيل".وأكدت الوزارة وفق البيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها الجاد لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات المرورية، فضلًا عن دعم التوجهات الخاصة باستخدام منظومات الوقود البديلة التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتخفيف الأعباء الاقتصادية".