السامرائي يؤكد أهمية دعم جهود تحسين واقع جنوبي بغداد

أكد رئيس تحالف العزم ، الأربعاء، أهمية دعم جهود تحسين واقع منطقة الدورة جنوبي .

​

وقال مكتب في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، عضو التحالف في منطقة الدورة ببغداد، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء وأبناء المنطقة".

وتناول اللقاء وفق البيان "أوضاع الدورة واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل مع الأهالي ودعم الجهود الرامية إلى تحسين واقع المنطقة وتطوير خدماتها".