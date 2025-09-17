الصفحة الرئيسية
صحة البصرة ترد على مفوضية حقوق الإنسان بشأن "إصابات الإيدز"
محليات
2025-09-17 | 16:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
151 شوهد
أكدت دائرة
صحة البصرة
، الأربعاء، أن كافة قناني الدم الواردة اليها تخضع لفحوصات دقيقة، فيما أشارت الى عدم تسجيل اي شكوى للمطالبة بالحق الشخصي لمصاب بنقص المناعة "الإيدز".
وقالت
الصحة
في بيان، "رداً على بيان
مكتب المفوضية العليا
لحقوق الإنسان في
البصرة
والذي أشار من خلاله إلى تسجيل إصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) تؤكد دائرة
صحة البصرة
إخضاع كافة قناني الدم الواردة اليها لفحوصات دقيقة ومن ضمنها فحوصات مختبرية للكشف عن الأمراض المعدية والفيروسات ومنها فيروس نقص المناعة المكتسب (HIV)، ولا تعطى للمرضى إلا بعد التأكد من سلامتها".
وأضاف البيان "نكشف للرأي العام أن
هيئة النزاهة
قامت بسحب أكثر من 30 عينة عشوائية من مصرف الدم الرئيسي ومركز امراض الدم الوراثية للصغار، حيث تم إخضاعها لكافة الفحوصات في قسم الصحة العامة وكانت النتيجة سالبة اي سليمة 100٪"، مردفا "نود أن نبين عدم تسجيل اي شكوى للمطالبة بالحق الشخصي لمصاب بنقص المناعة (HIV) وفق ما جاء في بيان مفوضية حقوق الإنسان بإستثناء حالة واحدة".
وأشار البيان الى أنه "تم فتح تحقيق وزاري بها و لم تردنا نتائج هذا التحقيق حتى هذه اللحظة"، داعيا مرة أخرى
مكتب مفوضية حقوق الإنسان
إلى "توجيه المشتكين لديها بخصوص الأمر إلى قسم التفتيش في دائرتنا لتقديم شكوى وفتح مجلس تحقيق لإظهار الحقائق وكشف الملابسات".
وكان مكتب
المفوضية العليا
لحقوق الإنسان في البصرة أعلن، اليوم الأربعاء، عن تحريك شكوى مواطن اصيب أحد اطفاله بعمر 13 عاما بفايروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والذي اوضح فيها اصابته أثناء عملية نقل الدم كونه من شريحة مرضى الثلاسيميا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مفوضية حقوق الإنسان بالبصرة تقرع جرس الخطر: أقضية كاملة "نُكبت" لهذا السبب
08:16 | 2025-08-02
حقوق الإنسان تحذر من تبعات "الحلول الترقيعية" لأزمة المياه في البصرة
11:11 | 2025-08-29
وضع انساني "فوق الصعب" في البصرة.. حقوق الانسان تحدد 4 خطوات "عاجلة" للانقاذ
03:12 | 2025-08-07
حقوق الإنسان: ارتفاع عدد المرضى بالسرطان والفشل الكلوي في البصرة
09:22 | 2025-09-04
البصرة
الإيدز
مكتب مفوضية حقوق الإنسان
مكتب المفوضية العليا
المفوضية العليا
مكتب المفوضية
هيئة النزاهة
المفوضية ال
صحة البصرة
+A
-A
