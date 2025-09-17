​صحة البصرة ترد على مفوضية حقوق الإنسان بشأن "إصابات الإيدز"

أكدت دائرة ، الأربعاء، أن كافة قناني الدم الواردة اليها تخضع لفحوصات دقيقة، فيما أشارت الى عدم تسجيل اي شكوى للمطالبة بالحق الشخصي لمصاب بنقص المناعة "الإيدز".

وقالت في بيان، "رداً على بيان لحقوق الإنسان في والذي أشار من خلاله إلى تسجيل إصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) تؤكد دائرة إخضاع كافة قناني الدم الواردة اليها لفحوصات دقيقة ومن ضمنها فحوصات مختبرية للكشف عن الأمراض المعدية والفيروسات ومنها فيروس نقص المناعة المكتسب (HIV)، ولا تعطى للمرضى إلا بعد التأكد من سلامتها".

وأضاف البيان "نكشف للرأي العام أن قامت بسحب أكثر من 30 عينة عشوائية من مصرف الدم الرئيسي ومركز امراض الدم الوراثية للصغار، حيث تم إخضاعها لكافة الفحوصات في قسم الصحة العامة وكانت النتيجة سالبة اي سليمة 100٪؜"، مردفا "نود أن نبين عدم تسجيل اي شكوى للمطالبة بالحق الشخصي لمصاب بنقص المناعة (HIV) وفق ما جاء في بيان مفوضية حقوق الإنسان بإستثناء حالة واحدة".

وأشار البيان الى أنه "تم فتح تحقيق وزاري بها و لم تردنا نتائج هذا التحقيق حتى هذه اللحظة"، داعيا مرة أخرى إلى "توجيه المشتكين لديها بخصوص الأمر إلى قسم التفتيش في دائرتنا لتقديم شكوى وفتح مجلس تحقيق لإظهار الحقائق وكشف الملابسات".





وكان مكتب لحقوق الإنسان في البصرة أعلن، اليوم الأربعاء، عن تحريك شكوى مواطن اصيب أحد اطفاله بعمر 13 عاما بفايروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والذي اوضح فيها اصابته أثناء عملية نقل الدم كونه من شريحة مرضى الثلاسيميا.