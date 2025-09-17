السامرائي: استحقاقات المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود

أكد رئيس تحالف العزم ، أن استحقاقات المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود وتعزيز الشراكة مع المواطنين.

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، عضو التحالف الأستاذ دريد الحيالي، يرافقه عدد من شيوخ ووجهاء السادة الحياليين في والطارمية، حيث جرى التباحث حول أوضاع مناطقهم واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية".

ونقل البيان عن السامرائي تأكيده خلال اللقاء "أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي"، مشدداً على أن "استحقاقات المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود وتعزيز الشراكة مع المواطنين".

وعبّر الحضور عن "دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في دوره الوطني"، وفق البيان.