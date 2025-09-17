أنباء عن اندلاع حريق قرب معسكر جنوبي بغداد

أفادت أنباء، الخميس، باندلاع حريق قرب معسكر جنوبي العاصمة .

وقال مصدر في حديث لـ ، إن "هناك انباءً بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع قرب معسكر بمنطقة الدورة جنوبي "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أن بغداد ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.