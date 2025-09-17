اندلاع حريق في سيارة جنوبي بغداد

أفا مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق في سيارة جنوبي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا اندلع في سيارة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية