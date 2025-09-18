مديرية ماء كربلاء تنوه لقطع المياه عن 10 أحياء لغرض الصيانة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "نظراً لتضرر الانابيب الناقلة المغذية لمشروع ماء محطة الوفاء بشكل مفاجئ مما يتطلب اجراء صيانة طارئة لغرض المعالجة. لذا ننوه الى المواطنين الكرام انه سيتم قطع الماء على المناطق المذكورة ادناه من صباح يوم الخميس الموافق 18 أيلول ولمدة (36) ساعة".ودعت المديرية سكنة هذه الاحياء الى "مراعاة ذلك بالتخزين وترشيد الاستهلاك خلال فترة الصيانة علماً ان الاحياء المشمولة بالقطع هي-مجمع الدرة السكني-حي الميلاد-حي الوفاء-حي الاطارات-حي الاسكان العسكري-حي الرسالة-حي شهداء-حي الرسالة-أحياء الانتفاضة 1،2،3،4-دور واطئة الكلفة.