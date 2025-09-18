طقس العراق للأيام المقبلة.. الشتاء يطرق الأبواب بدرجات ثلاثينية

وبحسب الهيئة، فإن درجات الحرارة المتوقعة في ليوم غد الجمعة ستكون فيها العظمى 38 والصغرى 23، فيما سجلت أقل درجات حرارة بين المحافظات حيث ستبلغ العظمى 31 والصغرى 21، في حين ستسجل يوم غد أعلى درجات حرارة بين المحافظات حيث ستكون العظمى 45 والصغرى 27.أدناه الجداول المعتمدة من الهيئة: