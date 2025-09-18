التعليم تعلن نتائج القبول المركزي في كليتي التميز والذكاء الاصطناعي – عاجل

وأكد الوزير في بيان ورد لـ ، إنه "في الوقت الذي مثل استحداث هاتين الكليتين إضافة نوعية إلى منظومة فإن نتائج فيهما أشرت تنافساً عالياً، إذ بلغت معدلات ثلث المقبولين في 98% فما فوق فيما استقرت الحدود الدنيا للأقسام فيها عند:▪️ البيانات الضخمة: 96.86▪️ التطبيقات الطبية الحيوية: 96.71▪️ التطبيقات الهندسية: 96.49وأوضح أن كلية استقطبت معدلات مرتفعة تراوحت بين 99% و98%و97% وتوزعت الحدود الدنيا للأقسام من الفرع العلمي حسب الآتي:▪️ علم البيانات: 94.14▪️ نظم المعلومات التطبيقية: 93.57▪️ والتجارة الإلكترونية: 92.90▪️ محاسبة ومصارف: 92.49▪️ الفلسفة وعلم الاجتماع: 85.71أما من الفرع الأدبي فجاءت الحدود الدنيا👇:▪️ إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية: 88.71▪️ محاسبة ومصارف: 86.29▪️ الفلسفة وعلم الاجتماع: 85.29وأكدت والبحث العلمي أن "عدد المقبولين بلغ 90 طالباً في كلية و145 طالباً في كلية التميز وتوجه باعتماد بيانات القبول المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة والشروع بإجراءات التسجيل في اعتباراً من تاريخ إعلان النتائج ولغاية يوم الاثنين الموافق 2025/9/29.