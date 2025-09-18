الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541028-638937732424068267.jpeg
التعليم تعلن نتائج القبول المركزي في كليتي التميز والذكاء الاصطناعي – عاجل
محليات
2025-09-18 | 02:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
425 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلن وزير
التعليم العالي
والبحث العلمي
نعيم العبودي
، اليوم الخميس، نتائج
القبول
المركزي في كلية
التميز
وكلية
الذكاء الاصطناعي
بجامعة
بغداد
للعام الدراسي 2026/2025.
وأكد الوزير في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "في الوقت الذي مثل استحداث هاتين الكليتين إضافة نوعية إلى منظومة
التعليم العالي
فإن نتائج
القبول
فيهما أشرت تنافساً عالياً، إذ بلغت معدلات ثلث المقبولين في
كلية الذكاء الاصطناعي
98% فما فوق فيما استقرت الحدود الدنيا للأقسام فيها عند:
▪️ البيانات الضخمة: 96.86
▪️ التطبيقات الطبية الحيوية: 96.71
▪️ التطبيقات الهندسية: 96.49
وأوضح أن كلية
التميز
استقطبت معدلات مرتفعة تراوحت بين 99% و98%و97% وتوزعت الحدود الدنيا للأقسام من الفرع العلمي حسب الآتي:
▪️ علم البيانات: 94.14
▪️ نظم المعلومات التطبيقية: 93.57
▪️
إدارة الأعمال
والتجارة الإلكترونية: 92.90
▪️ محاسبة ومصارف: 92.49
▪️ الفلسفة وعلم الاجتماع: 85.71
أما من الفرع الأدبي فجاءت الحدود الدنيا👇:
▪️ إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية: 88.71
▪️ محاسبة ومصارف: 86.29
▪️ الفلسفة وعلم الاجتماع: 85.29
وأكدت
وزارة التعليم
والبحث العلمي أن "عدد المقبولين بلغ 90 طالباً في كلية
الذكاء الاصطناعي
و145 طالباً في كلية التميز وتوجه باعتماد بيانات القبول المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة والشروع بإجراءات التسجيل في
جامعة بغداد
اعتباراً من تاريخ إعلان النتائج ولغاية يوم الاثنين الموافق 2025/9/29.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
