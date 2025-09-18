العراق يتجه لتعديل قانون العمل وفق المعايير الدولية

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد ، إن "الوزارة تعكف حالياً على تعديل بالتنسيق مع الدولية وفق المعايير الدولية واحتياجات السوق المحلية، في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، وبما يدعم بيئة العمل اللائق في ، من خلال إيجاد فرص عمل مضمونة للشباب شريطة أن تحفظ حقوقهم وحقوق أصحاب العمل، وصولاً إلى تقليل نسب البطالة.وبين الخفاجي، أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لتمكين الشباب اقتصادياً للحدِّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية ودعم العائدين من دول المهجر، من خلال شمولهم بدورات تدريب مجانية، وإكسابهم المهارات ومنحهم القروض الميسرة لغرض إنشاء مشاريعهم الخاصة بدعم وتوجيههم بكيفية إدارة تلك المشاريع بشكل صحيح.وكشف الخفاجي، عن أن الوزارة سجلت خلال الأعوام الماضية، أكثر من مليون و700 ألف باحث عن العمل، فيما ساهمت بتخريج أكثر من 374 ألف متدرب من دوراتها التدريبية، إضافة إلى جهودها الحثيثة والمستمرة للتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير فرص لهم تتناسب مع تحصيلهم الدراسي والأكاديمي.