ووفق بيان صادر عن المرصد، فإن "موسم الأمطار لهذا العام سيتأخر إلى تشرين الثاني المقبل أو كانون الأول"، مشيراً الى ان الامطار لن تكون بالغزارة التي يتوقعها البعض مما سيفاقم أزمة المياه في البلد لتصل إلى محافظات الوسط بعد أن فتكت بالمحافظات الجنوبية".وأضاف أن "الجهات المعنية عولت كثيراً على موسم الأمطار، وأنها ستبدأ بالهطول اعتباراً من تشرين الأول المقبل، لرفع مناسيب المياه في السدود والنواظم وإمكانية إعداد خطة زراعية، إلا أن كل هذا سوف لن يحصل كونها ستتأخر أو أن هطولها لم يكن بالغزارة التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك".وبين المرصد أن " أوهمت بإطلاقاتها المائية باتجاه نهري والفرات، إذ أنها لم تطلق سوى ربع الكمية"، موضحاً أن "ملف المياه سينقذ كتل سياسية بعينها لأنه سيكون ملفاً انتخابياً بامتياز من خلال استغلاله من قبل بعض رؤساء الكتل وتسابقهم على الإعلان بأنهم حثوا المسؤولين في تركيا على زيادة الإطلاقات، بعد استهلاك ملفات الخدمات ورصف الشوارع وتبليطها خلال الانتخابات السابقة، خصوصاً وإن ملف المياه مرتبط بشكل مباشر بالرئيس التركي".ودعا المرصد الجهات المسؤولة إلى "اتخاذ اجراءات عاجلة من أجل الحفاظ على ما تبقى من مياه في البلد، قبل أن تتفاقم الأزمة خلال العام القادم لتصل إلى محافظات الوسط بعد أن فتكت بالجنوب وتسببت بتهجير العوائل، خصوصاً من مناطق الأهوار ونفوق الآلاف من رؤوس فيها، ناهيك عن الأمراض التي أصابت الكثير من أبناءه دون معرفة أن سبب ذلك هو تلوث المياه".