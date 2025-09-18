العطواني يعلن توزيع قطع أراضٍ لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب

وقال العطواني في كلمة له خلال مؤتمر صحفي حضرته ، انه "بالتنسيق مع مديرية بلدية تم اليوم توزيع قطع الأراضي الخاصة لمنتسبي جهاز مكافحة الارهاب في العاصمة ".وتابع، ان "جهاز مكافحة الارهاب قدم الكثير من التضحيات والشهداء الآخرين، وهي رسالة للدفاع عن حقوق الشهداء وسنبذل ما لدينا لدعم هذه التضحيات"، مشيرا الى ان " مشروعنا سيكون لن يتوقف في المحمودية فقط وإنما هو المشروع الدائم لكل محافظات ".