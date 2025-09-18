توجيه من التربية بشأن معدل البقاء في مدارس المتفوقين والمتميزين

ـ محلي



أعلنت ، اليوم الخميس، إيقاف العمل بشرط معدل البقاء في مدارس المتفوقين والمتميزين لهذا العام الدراسي.





وأظهرت وثيقة رسمية وردت للسومرية نيوز، "توجيه وزير التربية بإيقاف العمل بشرط معدل البقاء في مدارس المتفوقين والمتميزين لهذا العام الدراسي".



نص الوثيقة ادناه: