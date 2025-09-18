المواطنون في مرمى التسمم الغذائي: وجبات "خطيرة" على موائد العراقيين

تشير التقارير إلى تسجيل عشرات الإصابات اليومية؛ نتيجة تناول أطعمة غير صالحة أو ملوثة. ويعود ذلك، وفق خبراء ، إلى عدة عوامل أبرزها ضعف الرقابة على الأسواق والمطاعم، ونقص التوعية حول طرق حفظ الطعام بشكل آمن.ومع تصاعد هذه الظاهرة، تتزايد الدعوات إلى تعزيز التدابير ، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صحة المواطن العراقي من مخاطر التسمم الغذائي المتكررة.تتخذ فرق الرقابة الصحية في والمحافظات مجموعة من الإجراءات الوقائية في حالات التسمم الغذائي، تبدأ من لحظة تلقي الشكوى أو البلاغ وحتى إصدار القرارات القانونية والوقائية بحق المخالفين، وذلك وفق ما أوضحه مدير في ، .وبين عباس أن "المرحلة الأولى تتضمن الاستجابة الفورية والتقصي السريع، إذ تُشكل الفرق الميدانية فور ورود بلاغ من المستشفيات أو مراكز الصحة أو الجهات الأمنية أو المواطنين، حيث يتم جمع المعلومات من المصابين بشأن الأعراض والطعام المشتبه به ومكان وزمن تناوله، إضافة إلى زيارة الموقع المبلغ عنه وغلقه مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق، مع أخذ عينات من الأغذية وأدوات التحضير وأيدي العاملين لفحصها".وأضاف، أما المرحلة الثانية فتشمل إرسال العينات إلى المختبرات المركزية، لإجراء فحوصات للكشف عن البكتيريا والفيروسات والطفيليات والسموم، بالتوازي مع إجراء كشف شامل على المطاعم يركز على النظافة العامة، صحة العاملين، طرق التخزين والتحضير، صلاحية المواد الغذائية، ونظافة الأدوات والمياه المستخدمة.وبحسب عباس، فإن المرحلة الثالثة تعتمد على نتائج الفحوص المختبرية التي تُحدد سبب التسمم ومصدره، ليتم بناءً عليها اتخاذ إجراءات قانونية استناداً إلى رقم 89 لسنة 1981 وتعديلاته، وتشمل فرض الغرامات المالية، تحديد مدة الغلق، إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، ومصادرة البضاعة الملوثة، كما تتابع فرق الرقابة الصحية المطاعم بزيارات دورية للتأكد من الالتزام بالإجراءات.وختم عباس بالقول، "المرحلة الرابعة تركز على الجانب الوقائي والتوعوي، من خلال إلزام أصحاب المطاعم بإجراء الفحوص الطبية الدورية للعاملين وضمان مطابقة جميع الممارسات للشروط الصحية، بهدف منع تكرار حالات التسمم والحفاظ على سلامة المستهلكين".