التربية تعلن موعد نتائج امتحانات التعليم المهني

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنها ستقوم بـ"نشر نتائج الامتحانات العامة للتعليم المهني ولفروعه الدراسية كافة، هذا اليوم، لذا نسترعي انتباهكم مع تمنيات النجاح والتوفيق لطلبتنا الأعزة".