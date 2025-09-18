يخص التوائم.. قرار جديد من التربية بشأن مدارس المتميزين والمتفوقين (وثيقة)

– محليات



وجه وزير التربية، اليوم الخميس، بقبول جميع الطلبة التوائم (حصرا) في مدارس المتميزين والمتفوقين في حال تأهل أحدهم في الاختبار التنافسي.

الوثيقة ادناه: