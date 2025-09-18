شاب يقتل شقيقه بسبب خلاف على نقل قبر والدهم في الانبار

وقال المصدر لـ ، إنه "شاباً أقدم على قتل شقيقه إثر خلاف عائلي اندلع بينهما"، مشيراً الى ان "الحادثة وقعت بعد تصاعد مشادة كلامية بين الشقيقين بشأن نقل قبر والدهما، ليتطور الخلاف إلى قيام أحدهما بإطلاق النار على الآخر ما أسفر عن مقتله في الحال".وأضاف، أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالحادثة، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".