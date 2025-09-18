الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541091-638938020297614546.jpg
السوداني يطلق العمل بالتوقيع الإلكتروني: سيحد من الفساد والروتين
محليات
2025-09-18 | 10:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
732 شوهد
وافق رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، على إطلاق العمل بالتوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مؤكداً أنه سيخدم المواطنين ويحد من الفساد والروتين.
وقال
المكتب الإعلامي
للسوداني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن الأخير " وافق على إطلاق العمل بالتوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، وذلك تنفيذاً لقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 وتعليماته الصادرة سنة 2025، حيث أجرى ووزيرة الاتصالات اول عمليتي توقيع إلكتروني رسم".
وأكد
رئيس الوزراء
أن "هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة في تنفيذ أحد أهم التزامات الحكومة الواردة في برنامجها الحكومي بالتحول الرقمي والأتمتة وتبسيط الإجراءات، لأثرها البالغ على تقديم الخدمة للمواطنين، والحد من الفساد الإداري والمالي والروتين الذي يرافق سير المعاملات الورقية".
وأوضح أن "هذا الإجراء، المعترف به رسمياً على المستوى العالمي، يعزز ثقة المواطن بإجراءات الدولة ومؤسساتها في اعتماد هذا النوع من المعاملات الرقمية والحكومية التي ستشمل كل معاملات الدولة والقطاع الخاص".
وأشاد بـ"جهود
وزارة الاتصالات
التي هيأت متطلبات إنجاز هذه الخطوة، بتهيئة مراكز البيانات أو تدريب الملاكات المتخصصة لتسهيل التنفيذ".
وأشار
السوداني
إلى أن "الحكومة تسير بعدة اتجاهات في مجال التحول الرقمي، سواء على صعيد تأسيس الهياكل الإدارية والمراكز المتخصصة وجذب الكفاءات والتوجه نحو اعتماد الوسائل الإلكترونية في تنفيذ معاملات المواطنين مع مختلف الوزارات، وصولاً إلى إجراء معاملات المواطنين وفق أحدث الطرق، وبما يحقق أهداف الحكومة في الإصلاح الإداري".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
