السوداني يطلق العمل بالتوقيع الإلكتروني: سيحد من الفساد والروتين

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، إن الأخير " وافق على إطلاق العمل بالتوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، وذلك تنفيذاً لقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 وتعليماته الصادرة سنة 2025، حيث أجرى ووزيرة الاتصالات اول عمليتي توقيع إلكتروني رسم".وأكد أن "هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة في تنفيذ أحد أهم التزامات الحكومة الواردة في برنامجها الحكومي بالتحول الرقمي والأتمتة وتبسيط الإجراءات، لأثرها البالغ على تقديم الخدمة للمواطنين، والحد من الفساد الإداري والمالي والروتين الذي يرافق سير المعاملات الورقية".وأوضح أن "هذا الإجراء، المعترف به رسمياً على المستوى العالمي، يعزز ثقة المواطن بإجراءات الدولة ومؤسساتها في اعتماد هذا النوع من المعاملات الرقمية والحكومية التي ستشمل كل معاملات الدولة والقطاع الخاص".وأشاد بـ"جهود التي هيأت متطلبات إنجاز هذه الخطوة، بتهيئة مراكز البيانات أو تدريب الملاكات المتخصصة لتسهيل التنفيذ".وأشار إلى أن "الحكومة تسير بعدة اتجاهات في مجال التحول الرقمي، سواء على صعيد تأسيس الهياكل الإدارية والمراكز المتخصصة وجذب الكفاءات والتوجه نحو اعتماد الوسائل الإلكترونية في تنفيذ معاملات المواطنين مع مختلف الوزارات، وصولاً إلى إجراء معاملات المواطنين وفق أحدث الطرق، وبما يحقق أهداف الحكومة في الإصلاح الإداري".