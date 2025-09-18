نص توصية مجلس بغداد للسوداني بإعفاء مدير المشاريع (وثيقة)

وذكر الحمداني في وثيقة رسمية اطلعت عليها ، أن "الوائلي أخفق في أداء مهام عمله وارتكب العديد من المخالفات والخروقات وتعمد تعطيل عمل جهة رقابية مختصة من خلال امتناعه عن تلبية دعوة الاستضافة الموجهة له ولعدة مرات".وطلب رئيس استبدال الوائلي بـ"شخصية مهنية متدرجة في العمل الوظيفي الحكومي ومن ذوي الخبرة والاختصاص يسند له إدارة هذه المديرية المهمة".