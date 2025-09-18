السوداني: الحكومة تولي أهمية كبيرة لعمل الشركات النفطية الكبرى ولاسيما الأميركية

وذكر للسوداني، ورد لـ ، أن الأخير "استقبل رئيس والرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون الأميركية المختصة بالقطاع النفطي وتكنولوجيا الطاقة، جيف ميلر والوفد المرافق له".وأكد ، أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لعمل الشركات النفطية الكبرى ولاسيما الأميركية في ، لتطوير قطاع الطاقة ورفع كفاءة عمليات الإنتاج وتحقيق التطلعات المنشودة".وحثّ السوداني شركة هاليبرتون على "توسيع مراكز الخدمات في العراق لمختلف الاختصاصات الهندسية، وإنشاء مراكز بحث لدعم التطور التكنولوجي لعمليات الحفر والاستصلاح، فضلاً عن فتح مراكز تدريب لتطوير القدرات البشرية وتوطين بعض الصناعات، ومنها إنتاج المواد الكيمياوية للحفر والإنتاج وصناعة المعدات النفطية لأغراض الحفر والمضخات الغاطسة".من جانبه، عبر جيف ميلر عن "شكره لرئيس على الدعم المستمر من أجل إنجاز العمل، وأبدى استعداد الشركة ورغبتها بالتوصل إلى اتفاق مع لتوقيع عقد تطوير حقلي والسندباد في ، بهدف إنتاج الغاز وتوظيف الكوادر العراقية وتوطين الصناعة النفطية".