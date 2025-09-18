بغداد.. اعتقال متهمين بالإرهاب وضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "ضمن الحملة المستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة اوكار السلاح الغير مرخص، وبممارسات امنية واسعة النطاق للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن مناطق (الحسينية، الفضيلية، ، السلاميات، اللطيفية) بجانبي ، نتج عنها القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم اثنين وفق المادة ٤/١ إرهاب واخرين بقضايا،، السرقة ، _ حيازة السلاح الغير مرخص )".واشارت الى انه "تم ضبط اعداد من الاسلحة والاعتدة غير مرخصة خلال تشكيلات فرق (المشاة السابعة عشر "الاولى، الثانية، الخامسة شرطة اتحادية ) ولواء المغاوير قيادتنا وقيادتي شرطة الكرخ والرصافة بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".