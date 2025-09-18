التعليم العالي: استثناء المتفوقين من شرط العمر للتقديم إلى القبول المركزي

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "العبودي السماح للطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2024/2023 الذين لا تقل معدلاتهم عن (90) ومن مواليد (1995) صعوداً بالتقديم إلى استمارة المركزي للسنة الدراسية 2026/2025 في جميع التخصصات الحكومية والأهلية استثناءً من شرط العمر تقديراً لتفوقهم العلمي وتثميناً لطموحاتهم الدراسية".وأصدر العبودي "قراراً بشمول طلبة المراحل ما قبل المنتهية الذين سيتم ترقين قيدهم للسنة الدراسية 2025/2024 بسنة عدم رسوب وذلك لمعالجة الحالات الطارئة التي حالت دون تمكنهم من اجتياز السنة الدراسية بنجاح".وأكدت أن "القرارات تأتي في سياق استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الطلبة وتحفيز المتفوقين وتذليل العقبات أمام جميع شرائح الطلبة بما يعزز رسالتها وأهدافها الأكاديمية".