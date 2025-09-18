وقال المصدر لـ ، إن "عاملين لقيا مصرعهما وأصيب الثالث بالاختناق اثناء عملهم داخل منهول قرب بوابة مدينة "، مشيرا الى ان "الثالث يتلقى الثالث العلاج في المستشفى".ولفت الى ان "الحادث وقع في منطقة دروازة، حيث تعرض العمال لضيق تنفّس أثناء عملهم داخل فتحة التصريف (المنهول)".