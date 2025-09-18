في ميسان.. اعتقال ستة تجار ومروجي للمخدرات

وقالت الاستخبارات في بيان، "بعملية نوعية دقيقة تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في قسم استخبارات وامن فرقة المغاوير الثانية والعشرون من الإطاحة بـ(6) من تجار ومروجي في والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادتين (28 و32) من ".

وأضاف البيان أن "العملية جرت بعد متابعة استخبارية دقيقة لتحركات المتهمين حيث أسفرت عن ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزتهم وكانت معدة للتوزيع والترويج داخل المحافظة".