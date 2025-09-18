مصرع صاحب دراجة بحادث سير في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع صاحب دراجة نارية بحادث سير في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "حادث اصطدام مرعب بين مركبة ودراجة نارية في شارع الاندلس بمحافظة ". وأضاف المصدر أن "الحادث ادى الى صاحب الدراجة".