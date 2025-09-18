في البصرة.. أهالي يطالبون بإيجاد حلول عاجلة لملوحة المياه

طالب أهالي منطقة المفاتي في ، بإيجاد حلول عاجلة لملوحة المياه.

وقال الأهالي في مناشدة عاجلة، "نحن أهالي منطقة المفاتي ناحية نعاني من تفاقم ملوحة المياه التي ألقت بظلالها السلبية على حياتنا اليومية، وأثرت بشكل مباشر على الاستخدام المنزلي والثروة الحيوانية، مما زاد من معاناتنا وأصبح يهدد استقرار حياتنا".

وطالب الأهالي " ، ومحافظ ، ومدير دائرة الماء بالتدخل الفوري وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، لضمان توفير مياه صالحة للاستخدام البشري والحفاظ على ما تبقى من مقومات العيش الكريم في منطقتنا".