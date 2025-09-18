اندلاع حريق بصهريج وقود في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، "اندلاع حريق في صهريج محمّل بالوقود على شارع الآثار في قضاء غربي بعد حادث سير مع سيارة أخرى".

وأضاف المصدر أن "الحريق تسبب بإصابات عدة على الأقل"، مشيرا الى أن "ف رق دفاع مدني البصرة تمكنت من اخماد حادث الحريق".