بداية "غير موفقة" مع دخول الخريف للعراق

ووفق فأنه "تأكيداً للتوقعات السابقة، تبدأ الليلة أولى تأثيرات المنخفضات الخريفية، حيث يندفع نحو المنطقة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية معتدلة، يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها العامة بمقدار (7–10) درجات مئوية".وذكرت ان " سيسجل خلال اليومين المقبلين انخفاض واضح لتكون القيم دون المعدلات الفصلية بما يقارب (4–6) درجات مئوية، مما يعكس بداية ملموسة لتحوّل الأجواء نحو الاعتدال الخريفي نهاراً، والبرودة النسبية فجراً وعلى ".وأضافت ان "مدن جنوب البلاد تبقى تحت تأثير الأجواء الحارة نسبيا خلال النهار -حول الأربعينيات مئوية- حتى نهاية الشهر الحالي"، مشيرة الى ان "الفروقات الحرارية الناتجة عن اندفاع الكتلة المعتدلة ستؤدي إلى نشاط ملحوظ في الرياح المثيرة للغبار".وبينت ان "اليوم الجمعة ستتسع رقعة الغبار مع أزدياد كثافتهِ في مدن الوسط والغربية والشمالية"، لافتة الى ان "جنوب وشرق البلاد سيشهد تصاعد غبار أقل كثافة مقارنة ببقية المناطق".وتابعت ان "يوم السبت سيبدأ الغبار بالترسب والتلاشي التدريجي مع استمرار بعض الغبار العالق"، متوقعة أن "يؤدي ذلك إلى تردي مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً في المناطق الصحراوية المكشوفة".