العراق يتسلم 47 فرنسيا من سوريا لمحاكمتهم

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن "ثلاثة مسؤولين أمنيين عراقيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بدعوى عدم تفويضهم بالتصريح علنا، إنه ستتم إحالة الفرنسيين المذكورين إلى القضاء في لمحاكمتهم بتهم الإرهاب".ووفقا للمسؤولين العراقيين المذكورين، "كان هؤلاء الفرنسيون محتجزين في أحد مراكز الاعتقال الواقعة في شمال شرق ، ضمن نحو 9 آلاف شخص متهمين بالانتماء إلى تنظيم وتشرف على حراستهم قوات قسد التي يقودها الأكراد بدعم من ، وذلك قبل أن يتم تسليمهم إلى العراق منذ شهر ونصف الشهر. ولم يتم الإعلان عن عملية نقلهم من قبل".وأشارت الوكالة إلى أنها "لم تتمكن حتى الآن من التواصل مع المسؤولين الفرنسيين للتعليق".وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل مواطنين فرنسيين متهمين بالانتماء لتنظيم داعش، من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم، ففي عام 2019، جرى تسليم العراق 13 فرنسيا يشتبه بأنهم كانوا ينتمون لداعش من سوريا لمحاكمتهم.وتم أيضا تسليم آلاف المواطنين العراقيين المحتجزين في سوريا إلى العراق لمحاكمتهم.وقال مسؤولون عراقيون إن تنظيم "قسد" قام بشكل إجمالي بتسليم 3192 سجينا إلى العراق، حيث حُكم على 724 منهم بالإعدام، فيما حُكم على 1381 بالسجن المؤبد.