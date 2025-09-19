احباط تهريب توابل وبيض مائدة في البصرة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية منفذ ميناء تمكنت من ضبط حاوية في نقطة البحث والتحري خارج الجمركي تحتوي (مواد غذائية متنوعة وعطاريات وتوابل وعصائر ومشروب طاقة وبيض مائدة ممنوع من الاستيراد)"، مبينة ان "جميع المواد مجهولة النوع والمصدر، وتم انجاز المعاملة بدون ختم شعبة الرقابة الصحية والمحجر الزراعي كونهم الجهة الفنية المختصة".وذكرت انه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف اصولي واحالة الحاوية الى مركز شرطة الشمالي لغرض عرض الموضوع امام انظار لأتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".