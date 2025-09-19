طريق حلقي جديد في بغداد

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "هناك توجهاً لإنشاء الطريق الحلقي الخامس، والذي سيكون بقطر أكبر من الطرق الحلقية السابقة، ليواكب التوسع العمراني الكبير في "، لافتاً الى أن "الوزارة بدأت بطلب التصاميم الأساسية لمدينة بغداد، من أجل دراسة انشاء الطريق وتحديد مساراته المستقبلية".وتابع أن "الاعمال مستمرة في فتح المسارات الخاصة بالطريق الحلقي الرابع من قبل شركات وزارة الاعمار والاسكان، متمثلة بشركتي آشور وحمورابي، الى جانب ازالة التجاوزات والتعارضات والمغروسات الواقعة على مسار الطريق، مع استمرار اعمال اللجان المختصة بحصر المشيدات لغرض التعويضات".