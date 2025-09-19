في الوقت الحالي.. هواء بغداد الأعلى تلوثا بالعالم بفارق 700% عن الطبيعي

وبحسب مؤشر تلوث الهواء العالمي للمدن، جاءت بالمرتبة الأولى بمقدار تلوث بلغ 516 ثم 499 حاليًا، وهو اكثر من المقياس العالمي الطبيعي البالغ 65 بحوالي 700%.وجاءت جكارتا في اندونيسيا بالمرتبة الثانية بتلوث يبلغ فقط 155 درجة، ما يظهر الفارق الكبير الذي تتصدر به بغداد عن المرتبة الثانية بالتلوث عالميا.وجاءت نسبة التلوث الكبيرة هذه في بغداد على مايبدو نتيجة الأجواء المغبرة حاليا والتي يفوق قطرها 2.5 مايكرو، مما تتسبب باثار خطيرة على التنفس.