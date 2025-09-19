نزيف الطرقات مستمر.. حادث يتسبب بمصرع وإصابة 7 أشخاص (صور)

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "حادثا مروعا وقع في وقت متأخر من الليل على طريق شمال بين عدة مركبات مدنية".وتابع، أن "الحادث تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج".