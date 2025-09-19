موجة غبار تغطي سماء مدن شمالية وتتجه للوسط والجنوب (صورة)

وقال المتنبئ الجوي في منشور على حساباته في مواقع التواصل وتابعته ، إن "موجة غبار وانعدام الرؤية تجتاح بعض مدن شمال البلاد وتتحرك نحو مناطق الوسط مساء اليوم والليلة".وتوقع أن "تصل خلال الليل وفجر السبت إلى مدن الجنوب، بشدة اقل"، داعياً إلى "تجنب السفر الليلة وأخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الحساسية والربو".