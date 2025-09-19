بعد لقائهم رئيس الوزراء.. سائقو الشاحنات ينهون إضرابهم

وقال ممثل السائقين لـ ، إن "إضراب سائقي الشاحنات انتهى بعد لقاء والتوجيهات التي أصدرها لإنهاء معاناتنا".ويوم الأربعاء الماضي، استقبل رئيس نقابة سائقي الشاحنات في ، وعدداً من أعضاء النقابة، وأصدر قرارات بينها توجيه والإسكان والبلديات، بتفعيل محطات الوزن في جميع المحافظات على الطرق الخارجية ومداخل المدن، وتوفير موازين ذكية تعمل بنظام المحاور وتقنية الوزن أثناء الحركة للطرق الرئيسة، لمتابعة الأوزان المخالفة، وتفعيل الدفع الإلكتروني للأجور والغرامات، واعتماد شهادة التكييل الصادرة من .