تحديد 26 أيلول موعداً لمؤتمر دولي خاص بمعالجة ملف مخيم الهول

وقالت جابرو في بيان ورد لـ ، إنه "انطلاقاً من توجيهات ومتابعة دولة ، وبجهود دؤوبة بذلتها على مدى السنوات الماضية لمعالجة ملف مخيم الهول وما يحمله من تحديات إنسانية واجتماعية وأمنية بالغة الخطورة، نعلن اليوم عن خطوة نوعية مهمة تتمثل بتحديد موعد انعقاد مؤتمر دولي خاص بهذا الملف في السادس والعشرين من أيلول الجاري، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأضافت أن "رئيس الجمهورية سيترأس وفد وبمشاركة رسمية عراقية ودولية واسعة"، مبينةً أن "المؤتمر يهدف إلى حشد دعم وتحفيزه على تحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف عبر سحب رعاياه من المخيم، تمهيداً لإغلاقه بشكل نهائي، وبما يضع حداً لمعاناة إنسانية طالت سنوات ويعزز أمن المنطقة واستقرارها".وتابعت "سأتولى بصفتي وزيرة للهجرة والمهجرين رئاسة لجنة الإدماج التي تضم نخبة من الخبراء القانونيين والمختصين، من أجل وضع خارطة طريق شاملة تكفل إعادة التأهيل والاندماج، وتعزز الأمن المجتمعي وتحافظ على ".