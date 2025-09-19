ارتفاعه 6 أمتار.. اكتشاف أكبر ثور مجنح آشوري في الموصل

وقال البدراني للوكالة الرسمية وتابعته إن "فرق التنقيب تمكنت من اكتشاف أكبر ثور مجنح في تاريخ الدولة الآشورية، ويُعد هذا الاكتشاف الذي يبلغ ارتفاعه بحدود 6 أمتار ذا قيمة أثرية وتاريخية كبيرة".وأضاف أن "أعمال التنقيب تؤشر وجود نسخ أخرى حجماً، كما أسفرت عن تحديد مساحة قاعة العرش التي تحظى بأهمية بارزة في تاريخ الدولة الآشورية".وأشار إلى "موقع القصر الملكي يضم قاعات متجاورة وصولاً إلى قاعة العرش، فضلاً عن وجود نسختين من المجنح عند كل بوابة من بوابات القصر".من جانبه، قال مدير مفتشية آثار وتراث رويد موفق إن "أحد الثيران عُثر عليه في تسعينيات الماضي في الجهة اليسرى من القصر، فيما أسفرت التنقيبات الحالية عن العثور على الثور المجنح الثاني، الأمر الذي سيعزز من المكانة السياحية والأثرية للموقع".