ارتفاعه 6 أمتار.. اكتشاف أكبر ثور مجنح آشوري في الموصل
محليات
2025-09-19 | 11:00
أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار
أحمد فكاك البدراني
، اليوم الجمعة، اكتشاف ثور مجنح يبلغ ارتفاعه 6 أمتار في مدينة
الموصل
، بعد الأكبر في تاريخ الدولة الآشورية.
وقال البدراني للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
إن "فرق التنقيب تمكنت من اكتشاف أكبر ثور مجنح في تاريخ الدولة الآشورية، ويُعد هذا الاكتشاف الذي يبلغ ارتفاعه بحدود 6 أمتار ذا قيمة أثرية وتاريخية كبيرة".
وأضاف أن "أعمال التنقيب تؤشر وجود نسخ أخرى
أصغر
حجماً، كما أسفرت عن تحديد مساحة قاعة العرش التي تحظى بأهمية بارزة في تاريخ الدولة الآشورية".
وأشار إلى "موقع القصر الملكي يضم قاعات متجاورة وصولاً إلى قاعة العرش، فضلاً عن وجود نسختين من
الثور
المجنح عند كل بوابة من بوابات القصر".
من جانبه، قال مدير مفتشية آثار وتراث
نينوى
رويد موفق إن "أحد الثيران عُثر عليه في تسعينيات
القرن
الماضي في الجهة اليسرى من القصر، فيما أسفرت التنقيبات الحالية عن العثور على الثور المجنح الثاني، الأمر الذي سيعزز من المكانة السياحية والأثرية للموقع".
