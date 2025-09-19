الصناعة تنفي صدور قرار بتصفية شركاتها الخاسرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحات منسوبة لأحد الخُطباء، تتعلق بصدور قرار يقضي بتصفية الشركات العامة الخاسرة التابعة للوزارة"، مبينةً أنه "أنه لم يصدُر أي قرار بشأن تصفية الشركات العامة التابعة لها".وأضافت أن "هُناك لجنة حكومية عُليا برئاسة رئيس ، لمتابعة عمل الشركات العامة وتقييمها في جميع الوزارات".وفندت "ما تتناقله بعض مواقع التواصل من ادعاءات بوجود ملفات فساد في الوزارة"، مؤكدة أن "هذهِ الادعاءات لا صحة ولا أساس لها".وعدت أن الهدف منها "عرقلة الخطوات الناجحة ومسيرة الإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع والتي من بينها إعادة الحياة لمصانع الحديد والصُلب في التي تعمل حالياً لرفد السوق المحلي بحديد التسليح، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع النيتروجينية والفوسفاتية في البصرة وبيجي والقائم، فضلاً عن مشاريع صناعية حيوية تدعم قطاعات الدولة كمشاريع الري الحديثة ومصانع للكلور والسمنت والأدوية والمُستلزمات الطبية، إلى جانب صناعات أُخرى عديدة، والتي تُسهم جميعها في تعزيز الانتاج المحلي والاقتصاد الوطني".وشددت الوزارة، على "التزامها بالعمل من أجل المصلحة العامة والمُضيّ قُدماً في تنفيذ الخُطط والبرامج الاصلاحية والتنموية التي حددها البرنامج الحكومي".