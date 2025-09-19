توضيح بشأن طبيعة الاصوات التي سمعت شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تود عمليات أن توضح للرأي العام، أن الأصوات التي سُمعت هذا المساء في مناطق شرق العاصمة هي أصوات ألعاب نارية أُطلقت داخل ، وذلك بمناسبة المباراة الودية التي جمعت بين (نجوم الكرة القدامى وصنّاع المحتوى المؤثرين العرب)، وسط حضور جماهيري واسع".ودعت القيادة المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء هكذا شائعات وان الاجواء في عاصمتنا الحبيبة آمنة ومستقرة، لذا اقتضى التنويه".