ما حقيقة سرقة 179 مليار من واردات المرور ؟.. الداخلية توضح

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود تصريح منسوب لوزير الداخلية يتضمن (سرقة مبلغ 179 مليار دينار عراقي من واردات العامة) في الوقت الحالي".واشارت الى انه "لا صحة لهذه المعلومات، كما نود بيان أن معلومات تم تداولها بخصوص هذه الحادثة وقعت في عهد حكومة رئيس سلطة التحالف المؤقتة بعد العام 2003 وأن بعض الصفحات المغرضة تحاول إعادة نشرها وإيهام المواطنين بأنها حادثة حصلت في وقت قريب".ودعت الوزارة الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً".