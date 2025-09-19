القبض على تاجر مخدرات بحوزته كريستال كان يروم ادخاله الى كربلاء

وذكر مصدر لـ ، ان "مكافحة مخدرات من خلال عملية نوعية استخبارية برئاسة مدير المديرية العميد مثنى تحكم قبضتها على تاجر مخدرات خطير بحوزته اكثر من كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".واشار الى ان "المتهم خارج المحافظة وكان ينوي إدخال المواد الى ".