مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين عدد من الافغانيين جنوب بغداد.. الحصيلة مصابين

وذكر المصدر لـ ، ان "مشاجرة لم تعرف أسبابها اندلعت بين أطراف من الجنسية الأفغانية مخالفين لشروط الإقامة تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء مما اسفر عن أصابة اثنين من الجنسية المذكورة".واشار الى ان "الحادثة حصلت ضمن منطقة كويريش جنوب العاصمة"، مبيناً ان "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وتحفظت على المصابين في إحدى المستشفيات واعتقلت ثلاثة آخرين".